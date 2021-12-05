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التحالف: تدمير 3 مراكز عمليات لمليشيا الحوثي في صنعاء

11:31 م الأحد 05 ديسمبر 2021
التحالف: تدمير 3 مراكز عمليات لمليشيا الحوثي في صنعاء

طائرات التحالف العربي

وكالات

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، تدمير 3 مراكز عمليات تابعة لمليشيا الحوثي في صنعاء، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وقال التحالف في بيان مساء الأحد، إن ضربات التحالف بصنعاء جاءت استجابة للتهديد ومحاولة استهداف المدنيين.

وأضاف في بيانه، أن مراكز العمليات المدمرة في صنعاء ارتبطت بإطلاق الصواريخ والمسيرات صباح الأحد.

التحالف العربي اليمن السعودية مليشيا الحوثي

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