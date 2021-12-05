Masrawy logo white

مالكة غابة في فرنسا تتبرع بـ 20 طنًا من خشب التدفئة لمخيم لاجئين

09:26 م الأحد 05 ديسمبر 2021
مالكة غابة في فرنسا تتبرع بـ 20 طنًا من خشب التدفئة لمخيم لاجئين

أرشيفية

باريس - (د ب أ)

تبرعت مالكة غابة في فرنسا بعشرين طنا من خشب التدفئة لمعسكر اللاجئين في كاليه، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة "لا فوا دو نورد" الفرنسية اليوم الأحد أن متطوعين ساعدوا في إحضار قطع الأخشاب من منطقة فوج التي تضم سلسلة جبال منخفضة في شرق فرنسا إلى مدينة كاليه.

ويعيش أكثر من ألف مهاجر في ملاجئ مؤقتة في المدينة الفرنسية الساحلية وحولها، في أنتظار إمكانية العبور بشكل غير قانوني إلى بريطانيا. وسيتم استخدام الخشب في التدفئة والطبخ.

وقال بيير روكيو، أحد المتطوعين، للصحيفة إننا "ممتون للغاية. نقول كلمة شكرا جزيلا لهذه السيدة. هذا الخشب يمكن أن يدوم ما بين ثلاثة أسابيع إلى شهر".

وتستمر أزمة اللاجئين في مدينة كاليه وحولها منذ سنوات.

وكان 27 شخصًا لقوا حتفهم عندما انقلب قاربهم في القنال الإنجليزي لدى محاولتهم الوصول إلى بريطانيا، قبل نحو أسبوع ونصف الأسبوع،

وتتزايد التوترات بين فرنسا وبريطانيا حيث تكافح الدولتان من أجل التوصل لحلول للمشكلة.

مخيم لاجئين فرنسا كاليه

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
892

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

362260

إجمالي الإصابات

20682

إجمالي الوفيات

300437

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • أتربة وأمطار والحرارة 9 في هذه المنطقة.. حالة الطقس غدًا الاثنين إلى السبت 11 ديسمبر

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا