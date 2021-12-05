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الشرطة البلجيكية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفرقة متظاهرين في بروكسل

09:23 م الأحد 05 ديسمبر 2021
الشرطة البلجيكية تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفرقة متظاهرين في بروكسل

الشرطة البلجيكية

بروكسل - (أ ش أ):

استخدمت الشرطة البلجيكية، اليوم الأحد، الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد أشخاص أثارو الشغب خلال الاحتجاج على قيود البلاد بشأن كورونا.

وذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن الاشتباكات بدأت بعد أن انفصل عشرات الشبان عن المظاهرة الرئيسية وحاولوا اختراق خط للشرطة ورشقوا ضباط إنفاذ القانون بالحجارة والمفرقعات.

وفي غضون ذلك، أعلنت الشرطة البدء في اعتقال من أسمتهم بـ "مثيري الشغب".

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Asha
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