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احتجاجات بجنوب أفريقيا بعد موافقة محكمة لشركة بالتنقيب عن النفط

08:59 م الأحد 05 ديسمبر 2021
احتجاجات بجنوب أفريقيا بعد موافقة محكمة لشركة بالتنقيب عن النفط

احتجاجات بجنوب أفريقيا_ارشيفيه

جوهانسبرج - (د ب أ)

تظاهر المئات في جنوب أفريقيا اليوم الأحد احتجاجًا على خطط شركة رويال داتش شل الإنجليزية الهولندية لإجراء عمليات مسح زلزالي للتنقيب عن النفط على طول الساحل الشرقي للبلاد، بعد أن قضت محكمة بإمكانية المضي قدما في هذه الاختبارات.

واحتشد العديد من الجماعات المناصرة للبيئة في بورت إدوارد، وكيب تاون وجوهانسبرج للتعبير عن استيائهم من رفض المحكمة طلبهم يوم الجمعة الماضي بوقف عمليات الشركة للتنقيب عند ساحل "وايلد ويست".

ويخشى أنصار البيئة من آثار انفجارات الموجات الصوتية على الحياة البرية البحرية وسبل العيش على ساحل البحر البكر إلى حد كبير.

وقالت إيلين ميلز من "جرينبيس أفريكا" خلال مقابلة مع شبكة الأخبار المحلية "إي إن سي أيه" في احتجاج ببلدة كيب الساحلية إننا "محبطون للغاية".

وقالت شل إنها أوفت بكل المتطلبات القانونية وإنها سعيدة بقرار المحكمة لأن كل مورد سيتم اكتشافه سيسهم في أمن الطاقة لجنوب أفريقيا.

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