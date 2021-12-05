"العلاقات الأخوية".. العاهل السعودي يبعث برسالة خطيّة لأمير قطر

وكالات:

بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأحد، برسالة خطية إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أن الرسالة تتعلق بالعلاقات الأخوية القوية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

وسلم الرسالة وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أثناء استقبال أمير قطر له في مكتبه بالديوان الأميري بالدوحة.

ونقل الوزير السعودي، تحيات الملك سلمان، إلى الشيخ تميم، وتمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار.

وتتكثف الاتصالات والزيارات المتبادلة بين مسؤولين من قطر والسعودية، ولا سيما على مستوى القيادة، منذ انتهاء أصعب أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قبل 40 عاما.

وتشهد العلاقات بين البلدين اتصالات مكثفة على مستوى القيادة بعد الإعلان في 5 يناير الماضي، خلال قمة العلا الخليجية بالسعودية عن توقيع اتفاق للمصالحة.

وأنهى الاتفاق أزمة شهدت قطع علاقات كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، على وقع اتهامات بدعم الإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بشدة.