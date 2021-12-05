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صاروخ روسي ينقل قمرين صناعيين أوروبيين إلى المدار

04:14 م الأحد 05 ديسمبر 2021
صاروخ روسي ينقل قمرين صناعيين أوروبيين إلى المدار

ارشيفية

أ ش أ

قال مدير عام شركة "أريان سبيس" ستيفان إسرائيل، إنه جرى نقل قمرين صناعيين من طراز "جاليليو" إلى الفضاء على متن صاروخ روسي تم إطلاقه من قاعدة كورو في جيانا الفرنسية.

وكتب في تغريدة على تويتر: "تم تأكيد انفصال قمرين صناعيين من طراز جاليليو، وتم نقلهما إلى المدار المحدد". ونوه بأنه تم نقل القمرين بواسطة صاروخ روسي ناقل من طراز Soyuz ST-B.

وذكر أن شركة EADS Astrium قامت بتصنيع القمرين الصناعيين لصالح وكالة الفضاء الأوروبية، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الناطقة بالعربية.

يشار إلى أن مجموعة الأقمار الصناعية "جاليليو" تضم 24 قمرا، جرى نقل 14 منها إلى المدار بواسطة صواريخ "سويوز" الروسية في الفترة من 2011 إلى 2016. وخلال عام 2022، من المقرر إطلاق 4 صواريخ روسية ناقلة للنوع المذكور آنفا من قاعدة كورو الفضائية في جيانا الفرنسية.

هذا المحتوى من

Asha
صاروخ روسي قمر صناعي شركة أريان سبيس ستيفان إسرائيل

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