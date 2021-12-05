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الانتخابات الليبية: نائب الدبيبة يتولى مؤقتا مهام رئيس الحكومة

04:00 م الأحد 05 ديسمبر 2021
الانتخابات الليبية: نائب الدبيبة يتولى مؤقتا مهام رئيس الحكومة

نائب الدبيبة يتولى مؤقتا مهام رئيس الحكومة

طرابلس- (بي بي سي):

بدأت وسائل إعلام ليبية رسمية في الإشارة إلى أن رمضان أبو جناح، نائب رئيس الحكومة المؤقتة، بدأ بمباشرة مهام منصب رئيس الوزراء عوضا عن عبدالحميد الدبيبة، الذي يتجهز لخوض انتخابات الرئاسة الليبية المقررة في 24 ديسمبر الجاري.

وأشارت حسابات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية على فيس بوك بتاريخ يوم أمس السبت إلى ترأس أبوجناح اجتماعًا طارئًا حول الفيضانات في البلاد وإجرائه جولة لتفقد الوضع جراء السيول في شوارع العاصمة طرابلس.

وينص قانون انتخابات الرئاسة الليبية، المثير للجدل، على وجوب تنحي المسؤولين عن مناصبهم العامة قبل 3 أشهر من موعد الاقتراع لكن الدبيبة لم يتوقف عن العمل خلال المدة الموجبة المنصوص عليها.

هذا المحتوى من

BBC
الانتخابات الليبية طرابلس ليبيا الحكومة الليبية

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