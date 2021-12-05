Masrawy logo white

سفير تركيا بالدوحة: اتفاقيات مرتقبة لتعزيز التعاون مع قطر

11:38 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
سفير تركيا بالدوحة: اتفاقيات مرتقبة لتعزيز التعاون مع قطر

علم تركيا

الدوحة- (د ب أ):

كشف السفير التركي في قطر مصطفى كوكصو أن الاجتماع السابع للجنة الاستراتيجية العليا القطرية – التركية المُشتركة، المقرر عقده بعد غد الثلاثاء، بالدوحة، سيشهد توقيع اتفاقيات جديدة في مجالات متنوعة بحضور قادة البلدين.

وأوضح في مقابلة مع وكالة "الأناضول" التركية، نشرتها الأحد، أنه من "المقرر خلال الاجتماع، التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات، تتنوع بين مجالات الثقافة والتجارة والاستثمار والإغاثة والشباب والرياضة وتنظيم الفعاليات والدبلوماسية والتنمية والصحة والشؤون الدينية والاتصال".

ومن المقرر أن يصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى قطر غدا حيث سيترأس وفدا تركيا في اجتماع الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية العليا المشتركة. وسيترأسها من الجانب القطري الأمير تميم بن حمد.

وقال السفير: "نثق أن الاتفاقيات الجديدة ستدعم وتزيد من روابطنا المشتركة، خاصة أنها تأتي في ظل حالة هدوء وانفتاح ومصالحات تشهدها المنطقة، وبالتالي فأي تطور ثنائي هنا بين الدوحة وأنقرة ينعكس بالضرورة على النمو والاستقرار في الخليج والشرق الأوسط".

تركيا الدوحة قطر مصطفى كوكصو

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
892

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

362260

إجمالي الإصابات

20682

إجمالي الوفيات

300437

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا