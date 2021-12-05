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كورونا حول العالم: الإصابات 265.4 مليون.. واللقاحات تتخطى 8.15 مليار

11:22 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
كورونا حول العالم: الإصابات 265.4 مليون.. واللقاحات تتخطى 8.15 مليار

فيروس كورونا

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 265.4 مليون إصابة حتى صباح اليوم الأحد، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها 8.15 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 265 مليونا و371 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى 5 ملايين و248 ألفا.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 8 مليارات و150 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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