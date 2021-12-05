الأردن: السجن 5 سنوات لمسؤولين بقضية نفاد الأكسجين بمستشفى السلط

عمّان- (د ب أ):

أدانت محكمة صُلح جزاء عمّان، الأحد، 5 مسؤولين حكوميين في قضية نفاد الأكسجين من مستشفى السلط الحكومي قبل أشهر، وقررت حبسهم ثلاث سنوات.

ووفقا لقناة "المملكة" الأردنية، تضمن الحكم إدانة مدير مستشفى السلط السابق بجرم التسبب بالوفاة مكرر عشر مرات وحبسه ثلاث سنوات، وبراءة ثمانية من المتهمين.

وكانت أقسام المرضى المصابين بفيروس كورونا تعرضت لانقطاع مفاجئ للأكسجين فجر يوم 13 من مارس الماضي، وتوفي وقت الحادثة عشرة مواطنين أردنيين.

واتهم على إثرها 13 شخصا بالتسبب بالوفاة مكرر عشر مرات لكل واحد منهم.

ومنذ بدء المحاكمة في بداية شهر أبريل الماضي، استمعت المحكمة لـ 87 شاهدا، كان من بينهم وزير الصحة السابق الدكتور نذير عبيدات.