Masrawy logo white

مستشار الأمن الوطني الإماراتي يزور طهران غدًا

11:03 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
مستشار الأمن الوطني الإماراتي يزور طهران غدًا

الشيخ طحنون بن زايد

طهران- (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، الأحد، بأن مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد سيزور طهران غدا الاثنين.

وأضافت أن الزيارة تأتي بدعوة رسمية من علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وذكرت أن الشيخ طحنون سيجري مشاورات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين خلال الزيارة، التي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أجرى نهاية نوفمبر الماضي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ناقشا خلاله مختلف القضايا بما في ذلك القضايا السياسية والقنصلية والثنائية.

ووصف أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية مع الإمارات بأنها علاقات متنامية، وقال إن الحكومة الإيرانية الجديدة عازمة على مواصلة مشاوراتها وتعاونها الفعال مع الأصدقاء والجيران.

الشيخ طحنون بن زايد طهران مستشار الأمن الوطني الإماراتي إيران

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
892

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

1003

متعافون اليوم

362260

إجمالي الإصابات

20682

إجمالي الوفيات

300437

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا