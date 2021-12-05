مستشار الأمن الوطني الإماراتي يزور طهران غدًا

طهران- (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، الأحد، بأن مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد سيزور طهران غدا الاثنين.

وأضافت أن الزيارة تأتي بدعوة رسمية من علي شمخاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وذكرت أن الشيخ طحنون سيجري مشاورات مع عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين خلال الزيارة، التي تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن آخر المستجدات الإقليمية.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أجرى نهاية نوفمبر الماضي اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد ناقشا خلاله مختلف القضايا بما في ذلك القضايا السياسية والقنصلية والثنائية.

ووصف أمير عبد اللهيان العلاقات الثنائية مع الإمارات بأنها علاقات متنامية، وقال إن الحكومة الإيرانية الجديدة عازمة على مواصلة مشاوراتها وتعاونها الفعال مع الأصدقاء والجيران.