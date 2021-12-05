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وفد حكومي سوري برئاسة وزير الخارجية يصل إلى طهران

11:01 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
وفد حكومي سوري برئاسة وزير الخارجية يصل إلى طهران

فيصل المقداد

دمشق- (د ب أ):

أفادت صحيفة "الوطن" السورية، الأحد، بأن وفدا حكوميا سوريا، برئاسة وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، سيصل إلى العاصمة الإيرانية طهران مساء اليوم.

وذكرت الصحيفة أن الوفد يضم إلى جانب المقداد نائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري، وسيلتقي الوفد كبار المسؤولين الإيرانيين.

وحسب المصادر، ستبحث زيارة الوفد التي تستمر ليومين في تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين.

وهذه الزيارة الثانية للمقداد إلى إيران منذ توليه منصب وزارة الخارجية، والأولى له في ظل الإدارة الإيرانية الجديدة برئاسة الرئيس إبراهيم رئيسي.

واستقبلت سورية قبل أيام وفدا اقتصاديا إيرانيا كبيرا برئاسة وزير الصناعة والمناجم والتجارة رضا فاطمي أمين، حيث التقى كبار المسؤولين السوريين وشارك في افتتاح المعرض الإيراني التخصصي الذي انطلق في مدينة المعارض في 29 نوفمبر الماضي.

فيصل المقداد S vdh سوريا طهران إيران

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