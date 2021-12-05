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رئيس الوزراء البريطاني قلق من استمرار انقطاع الكهرباء عن الآلاف بعد العاصفة أروين

03:16 ص الأحد 05 ديسمبر 2021
رئيس الوزراء البريطاني قلق من استمرار انقطاع الكهرباء عن الآلاف بعد العاصفة أروين

بوريس جونسون

لندن - (د ب أ):
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه "قلق " بشأن استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن آلاف المنازل لأكثر من أسبوع بعد العاصفة أروين.

ونقلت وكالة أنباء بي إيه ميديا البريطانية عن رابطة شبكات الطاقة (إينا) إن حوالي 4700 منزل في شمال إنجلترا واسكتلندا لا تزال بدون إمدادات كهرباء حتى بعد ظهر السبت- وذلك بعد أكثر من أسبوع من العاصفة التي ضربت المنطقة في 26 تشرين ثان/نوفمبر.

وقال جونسون يوم السبت إنه أجرى اتصالات مع أولئك الذين يقودون عمليات الاستجابة لأثار العاصفة أروين، مضيفا أن الحكومة مستعدة لمواصلة دعم أعمال التعافي "بأي طريقة ممكنة".

وتابع في تغريدة عبر موقع تويتر: "أنا ممتن للجهود المتواصلة التي تبذلها فرق الطوارئ والمتطوعون على الأرض، لكنني ما زلت قلقًا من أن أكثر من 4700 أسرة لا تزال بدون كهرباء".

ومع استمرار العمل لاستعادة الكهرباء، يتوقع اخصائيو التنبؤ الجوي أن تنخفض درجات حرارة لتصل إلى ما بين 4 و 6 درجات مئوية قد تكون مصحوبة برياح عاتية في المنطقة خلال الأيام المقبلة. ​

بوريس جونسون انقطاع الكهرباء العاصفة أروين لندن

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