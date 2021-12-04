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القناة الرسمية التركية: إحباط محاولة اغتيال فاشلة استهدفت أردوغان

08:40 م السبت 04 ديسمبر 2021
القناة الرسمية التركية: إحباط محاولة اغتيال فاشلة استهدفت أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

وكالات

أعلنت وسائل إعلام تركية مساء السبت، إحباط محاولة فاشلة لاغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وذكرت القناة الرسمية التركية، السبت، أنه عثر على عبوة كان مخططًا تفجيرها بمهرجان خطابي لأردوغان في مدينة سيرت جنوبي تركيا.

وقالت إن الاستخبارات التركية أحبطت العملية في اللحظات الأخيرة، وتمكنت من إبطال مفعول عبوة ناسفة وضعت أسفل سيارة متوقفة بالقرب من تجمع الرئيس التركي.

محاولة اغتيال رجب طيب اردوغان تركيا عبوة ناسفة

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