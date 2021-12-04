المغرب: أكثر 1.7 مليون شخص يتلقون الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي متلقى الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 1758445 مليون شخص.

وأفادت الصحة المغربية، في بيان، بأن متلقى الجرعة الثالثة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية بلغ7127 شخصا، موضحة أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24431639 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 22705243 شخصا حتى اليوم.

وأضافت أن 827 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و2518 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الساعا ت الـ 24 الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.