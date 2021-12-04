Masrawy logo white

المغرب: أكثر 1.7 مليون شخص يتلقون الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

07:39 م السبت 04 ديسمبر 2021
المغرب: أكثر 1.7 مليون شخص يتلقون الجرعة الثالثة المعززة من لقاح كورونا

لقاح كورونا

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن إجمالي متلقى الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا بلغ 1758445 مليون شخص.

وأفادت الصحة المغربية، في بيان، بأن متلقى الجرعة الثالثة خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية بلغ7127 شخصا، موضحة أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24431639 شخصا حتى اليوم، وأن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الثانية من القاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 22705243 شخصا حتى اليوم.

وأضافت أن 827 شخصا تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح و2518 شخصا تلقوا الجرعة الثانية خلال الساعا ت الـ 24 الماضية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 63 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة ضد الفيروس.

هذا المحتوى من

Asha
لقاح كورونا المغرب الرباط وزارة الصحة المغربية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

360435

إجمالي الإصابات

20594

إجمالي الوفيات

298865

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كأس العرب | منتخب مصر يقسو على السودان بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا