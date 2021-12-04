مقتل شخص وإصابة العشرات جراء ثوران بركان في إندونيسيا

جاكرتا - (بي بي سي)

دفع ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوا الإندونيسية اليوم، بمئات السكان للفرار من القرى القريبة من المنطقة.

وبحسب السلطات، فقد لقي شخص مصرعه وأصيب أكثر من 41 شخصاً بحروق.

وقع الانفجار في الساعة الثانية والنصف بالتوقيت المحلي، وأعلنت السلطات المحلية إغلاق المنطقة الممتدة من فوهة البركان وحتى 5 كيلومترات داخل الجزيرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً يفرون من سحب الرماد الكثيفة من جبل سيميرو.

وفي بعض الأماكن، حجبت سحب الدخان الشمس بالكامل، مما أدى إلى ظلام دامس شمل المنطقة بأسرها.

وتقع إندونيسيا فوق ما يسمى "حلقة النار"، وهي منطقة جغرافية حول المحيط الهادئ، معرضة لخطر البراكين والزلازل.