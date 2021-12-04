Masrawy logo white

مقتل شخص وإصابة العشرات جراء ثوران بركان في إندونيسيا

07:09 م السبت 04 ديسمبر 2021
مقتل شخص وإصابة العشرات جراء ثوران بركان في إندونيسيا

بركان اندونيسيا

جاكرتا - (بي بي سي)

دفع ثوران بركان سيميرو في جزيرة جاوا الإندونيسية اليوم، بمئات السكان للفرار من القرى القريبة من المنطقة.

وبحسب السلطات، فقد لقي شخص مصرعه وأصيب أكثر من 41 شخصاً بحروق.

وقع الانفجار في الساعة الثانية والنصف بالتوقيت المحلي، وأعلنت السلطات المحلية إغلاق المنطقة الممتدة من فوهة البركان وحتى 5 كيلومترات داخل الجزيرة.

وأظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً يفرون من سحب الرماد الكثيفة من جبل سيميرو.

وفي بعض الأماكن، حجبت سحب الدخان الشمس بالكامل، مما أدى إلى ظلام دامس شمل المنطقة بأسرها.

وتقع إندونيسيا فوق ما يسمى "حلقة النار"، وهي منطقة جغرافية حول المحيط الهادئ، معرضة لخطر البراكين والزلازل.

هذا المحتوى من

BBC
بركان سيميرو جاوا الإندونيسية ثوران بركان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
919

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

781

متعافون اليوم

360435

إجمالي الإصابات

20594

إجمالي الوفيات

298865

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • كأس العرب | منتخب مصر يقسو على السودان بخماسية ويتأهل لربع نهائي كأس العرب

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا