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الجيش اليمني يفكك عشرات الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي غرب اليمن

08:55 ص السبت 04 ديسمبر 2021
الجيش اليمني يفكك عشرات الألغام زرعتها ميليشيات الحوثي غرب اليمن

أرشيفية

عدن- (أ ش أ):
تمكّنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة اليمنية من تفكيك عشرات الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثي الإرهابية في الحقول الزراعية بمديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غربي اليمن.

وذكر إعلام القوات المشتركة، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن الفريق الهندسي اكتشف عددا كبيرا من الحقول المفخخة بالألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية في مزارع المواطنين.. مضيفا أن الفريق فكك 40 لغماً زرعتها الميليشيات الحوثية في أحد الحقول الزراعية في قرية "البليل" شمالي المديرية؛ مما حرم الأهالي من ممارسة أعمالهم في مزارعهم.

وأكد أن القوات المشتركة، وضمن جهودها الكبيرة في تأمين المناطق المحررة مؤخراً وإعادة تطبيع الحياة فيها، تواصل نزع وتفكيك حقول الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها ميليشيات الحوثي.

هذا المحتوى من

Asha
الجيش اليمني تفكيك عشرات الألغام ميليشيات الحوثي اليمن

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