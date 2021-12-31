بابا الفاتيكان يتنحى عن رئاسة قداس ليلة السنة الجديدة

11:18 م الجمعة 31 ديسمبر 2021
بابا الفاتيكان يتنحى عن رئاسة قداس ليلة السنة الجديدة

البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان

روما - (د ب أ):

لم يترأس بابا الفاتيكان البابا فرنسيس قداس ليلة العام الجديد في كاتدرائية القديس بطرس اليوم الجمعة، على الرغم من أنه ألقى عظة.

وترأس بدلا منه الكاردينال جيوفاني باتيستا ري صلاة الشكر بترنيمة الثناء التقليدية "تي ديوم".

وقال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني بعد الصلاة إن البابا لم يرد سوى إلقاء العظة، وقرر ترك ترؤس الاحتفال إلى الكاردينال ري.

ويبدو أن القرار تم اتخاذه قبل فترة وجيزة فقط من موعد بدء القداس، لأسباب لا تزال غير واضحة.

وتم نقل كرسي البابا إلى جانب المذبح قبل دقائق فقط من بدء مراسم الاحتفال، وتابع البابا فرنسيس الصلاة بشكل كبير في وضع الجلوس.

واتجه فرنسيس حينئذ إلى المنصة لإلقاء عظته ودعا إلى إظهار أكبر للتضامن والإحسان خلال الجائحة.

ولم يتضح ما إذا كان البابا سيحتفل بالقربان المقدس لعيد مريم في كاتدرائية القديس بطرس في رأس السنة الجديدة.

بابا الفاتيكان ليلة السنة الجديدة البابا فرنسيس كاتدرائية القديس بطرس

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