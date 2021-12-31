حرائق كولورادو الأمريكية تدمر ما يصل إلى ألف منزل في لحظات

11:15 م الجمعة 31 ديسمبر 2021
حرائق كولورادو الأمريكية تدمر ما يصل إلى ألف منزل في لحظات

أرشيفية

دنفر (كولورادو) - (د ب أ):

دمرت حرائق الغابات بفعل الرياح بالقرب من مدينة بولدر بولاية كولورادو الأمريكية ما يصل إلى ألف منزل والتهمت نحو 6 ألاف هكتار، حسبما أفادت السلطات المحلية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن حاكم كولورادو جاريد بوليس الذي أجرى مسحا جويا للكارثة، قوله اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي إن الأبنية أبيدت "في طرفة عين فقط".

وتظن السلطات أن الحرائق قد بدأت نتيجة سقوط خطوط طاقة جراء رياح بقوة الأعاصير.

وقال جو بيليه رئيس الإدارة المحلية لضاحية بولدر إن الحرائق انتقلت جراء الرياح التي وصلت سرعتها إلى 100 ميل (161 كيلومترا) في الساعة يوم أمس الخميس، مدمرة بعض المباني وتركت البعض الآخر ينتظر"، مضيفا أن ما يصل إلى ألف منزل ربما احترق، على الرغم من عدم الإبلاغ عن فقدان أحد.

وأضاف أنه "لأمر لا يصدق أنه ليس لدينا قائمة تضم 100 مفقود، لكن ليس لدينا.. إنها معجرة".

واستجاب رجال مكافحة الحرائق من دنفر البعيدة التي تبعد نحو 30 ميلا جنوب بولدرللتحذيرات بالخطر التى صدرت ، في أحدث حرائق مدمرة تضرب الغرب الأمريكي الذي يعصف به الجفاف.

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