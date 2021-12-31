لبنان.. عون يتعهد بأن يبقى الجيش قادرا على القيام بمهامه
بيروت - (د ب أ):
تعهّد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون بأن يبقى الجيش اللبناني صلباً ومتماسكاً وقادراً على القيام بمهمته .
وقال العماد عون، في بيان على الحساب الرسمي للجيش اللبناني على موقع تويتر " فلتكن أمنياتنا لعام جديد يسوده السلام والاستقرار لوطننا، وفرصة جديدة للحوار والمصالحة. عهدٌ منا أن الجيش سيبقى صلباً ومتماسكاً وقادراً على القيام بمهمته المقدسة".
وأضاف " نطوي الليلة صفحة 2021 مع كل مآسيها وأزماتها، علّ 2022 تحمل معها الخير لجميع اللبنانيين، ومنهم العسكريون الذين لا يزالون يتمتعون بالإرادة والعزيمة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة".
وتابع " نذكر كل العائلات التي فقدت أحباء لها هذا العام، عسى أن يحمل العام المقبل العزاء لقلوبهم".
كورونا.. لحظة بلحظةأخبار الكورونا
إصابات اليوم
وفيات اليوم
متعافون اليوم
إجمالي الإصابات
إجمالي الوفيات
إجمالي المتعافين
برعاية
إعلان