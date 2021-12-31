لبنان.. عون يتعهد بأن يبقى الجيش قادرا على القيام بمهامه

10:04 م الجمعة 31 ديسمبر 2021
لبنان.. عون يتعهد بأن يبقى الجيش قادرا على القيام بمهامه

جوزاف عون

بيروت - (د ب أ):

تعهّد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون بأن يبقى الجيش اللبناني صلباً ومتماسكاً وقادراً على القيام بمهمته .

وقال العماد عون، في بيان على الحساب الرسمي للجيش اللبناني على موقع تويتر " فلتكن أمنياتنا لعام جديد يسوده السلام والاستقرار لوطننا، وفرصة جديدة للحوار والمصالحة. عهدٌ منا أن الجيش سيبقى صلباً ومتماسكاً وقادراً على القيام بمهمته المقدسة".

وأضاف " نطوي الليلة صفحة 2021 مع كل مآسيها وأزماتها، علّ 2022 تحمل معها الخير لجميع اللبنانيين، ومنهم العسكريون الذين لا يزالون يتمتعون بالإرادة والعزيمة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة".

وتابع " نذكر كل العائلات التي فقدت أحباء لها هذا العام، عسى أن يحمل العام المقبل العزاء لقلوبهم".

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