أمريكا: إجمالي الإصابة بكورونا يرتفع إلى 3ر54 مليون حالة

واشنطن - (د ب أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر1%، خلال الـ 24 ساعة الماضية بحلول الساعة 51ر2 صباح اليوم الجمعة بتوقيت نيويورك، ليصل الإجمالي إلى 3ر54 مليون، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في حالات الإصابة أعلى من متوسط الزيادة اليومية التي بلغت 7ر0 % خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت ولاية كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة حتى الآن، بواقع 46ر5 مليون حالة، بزيادة بنسبة 9ر0 % مقارنة بنفس التوقيت أمس.

وشهدت ولاية هاواي زيادة في عدد الحالات بنسبة 3ر3% مقارنة بنفس الوقت أمس، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 109642 حالة.

وشهدت ولاية بنسلفانيا أكبر عدد من الوفيات تم الإعلان عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية، بوفاة 135 شخصا.