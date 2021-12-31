استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظة سلفيت

05:44 م الجمعة 31 ديسمبر 2021
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في محافظة سلفيت

أرشيفية

رام الله - (أ ش أ):

استشهد شاب فلسطيني، اليوم الجمعة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة سلفيت بشمال الضفة الغربية المحتلة.

كان الشاب أمير عاطف ريان (37 عاما) أصيب بجروح حرجة.. وقالت مصادر طبية، إنه أصيب بالرصاص أسفل البطن، ومنع جيش الاحتلال الإسرائيلي طواقم الهلال الأحمر من تقديم الإسعاف له، قبل أن تعلن وزارة الصحة لاحقا عن استشهاده.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق هذا الشاب تعد إمعانا في سياسة القتل لأجل القتل، التي أعلن عنها قادة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

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Asha
رصاص الاحتلال الاحتلال الاسرائيلي استشهاد فلسطيني

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