جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 286.5 مليون إصابة

09:04 ص الجمعة 31 ديسمبر 2021
جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 286.5 مليون إصابة

فيروس كورونا

واشنطن-(أ ش أ):

أفادت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 286 مليونا و515 ألفا و43 إصابة.

وذكرت الجامعة - في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الجمعة - أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و429 ألفا و595 وفاة.

وأضافت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 54.2 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 34.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 22.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 824 ألفا و342 وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ619 ألفا و249 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 481 ألفا و80 وفاة.

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Asha
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