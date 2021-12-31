ارتفاع حصيلة ضحايا أقوى إعصار يضرب الفلبين إلى 405 قتلى

مانيلا-(د ب أ):

قالت وكالة إدارة الكوارث الوطنية في الفلبين اليوم الجمعة إن حصيلة ضحايا الاعصار الذي يعد أقوى إعصار يضرب الفلبين هذا العام بلغت 405 قتلى ، فيما لا يزال 82 شخصا في عداد المفقودين.

وتسبب الاعصار راي الذي ضرب مقاطعات في وسط وجنوب البلاد قبل أسبوع من "الكريسماس" في تشريد أكثر من نصف مليون شخص.

كما خلف الاعصار مناطق بالكامل تم تسويتها بالأرض، وتسبب في قطع خطوط الكهرباء والاتصالات، واقتلع الأشجار كما تسبب في انهيار البنية التحتية.

وقدرت الأضرار التي لحقت بالزراعة والمنازل والبنية التحتية بأكثر من 42ر23 مليار بيزو (53ر468 مليون دولار).

وأعلن الرئيس رودريجو دوتيرتي حالة الكارثة في المناطق المتضررة من الإعصار راي لتسريع عمليات الإغاثة وإعادة التأهيل.

يذكر أن أرخبيل الفلبين يتعرض لنحو 20 إعصارا استوائيا سنويا.