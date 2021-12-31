مقتل 18 عنصرًا من الحوثيين بنيران الجيش اليمني والتحالف في مأرب

عدن-(أ ش أ):

لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الإيرانية مصرعهم، بنيران الجيش اليمني وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية، في جبهات محافظة مأرب شمالي شرق البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، في بيان أوردته قناة (اليمن الإخبارية)، اليوم الجمعة، أن كمينًا محكمًا نصبته قوات الجيش والمقاومة بجبهة الكسارة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 عنصراً من الميليشيات الحوثية.

وأضاف أن طيران التحالف دمّر عربة مدرعة وطقمين حوثين بما عليها من عتاد وأفراد، في ذات الجبهة.