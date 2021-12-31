الولايات المتحدة: تدمير مئات المباني وإجلاء آلاف الأشخاص إثر حرائق هائلة في كولورادو

07:37 ص الجمعة 31 ديسمبر 2021
الولايات المتحدة: تدمير مئات المباني وإجلاء آلاف الأشخاص إثر حرائق هائلة في كولورادو

أرشيفية

واشنطن -(أ ش أ):

دمرت حرائق هائلة في ولاية كولورادو الأمريكية مئات المباني، وتسببت في إجلاء آلاف الأشخاص وإخلاء مستشفى بالكامل من مرضاه.

وانتشرت الحرائق -حسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية- على مساحة تصل إلى 1600 هكتار في أنحاء متفرقة من مقاطعة بولدر بولاية كولورادو.

وأوضح جو بيلي عمدة مقاطعة بولدر أن الحرائق التهمت 580 منزلا في المقاطعة، وأن ألسنة اللهب طوقت متجرا وفندقا كبيرين.

وأشار المسئولون بالولاية إلى أن المنطقة شهدت رياحا شديدة لفترة، لكن من المتوقع أن تتراجع شدتها اليوم الجمعة.

ولم ترد تقارير بشأن وقوع قتلى أو مفقودين جراء تلك الحرائق، وإن لم يستبعد المسئولون إمكانية حدوث ذلك.

كان جاريد بوليس حاكم ولاية كولورادو قد أعلن حالة الطوارئ في الولاية إثر اندلاع الحرائق بعد هبوب الرياح العاتية.

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Asha
حرائق هائلة ولاية كولورادو الأمريكية إجلاء آلاف الأشخاص إخلاء مستشفى بالكامل

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