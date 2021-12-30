فرنسا تسمح للبريطانيين بالعبور منها للعودة إلى دول إقامتهم بالاتحاد الأوروبي

11:24 م الخميس 30 ديسمبر 2021
فرنسا تسمح للبريطانيين بالعبور منها للعودة إلى دول إقامتهم بالاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي

باريس - (د ب أ):

كتبت خدمة السكك الحديدية "يوروتانيل لو شاتيل" عبر موقع تويتر أن الحكومة الفرنسية ستسمح للبريطانيين المقيمين في أي من دول الاتحاد الأوروبي ممن سافروا إلى المملكة المتحدة قبل 28 ديسمبر بالعبور (ترانزيت) من فرنسا للعودة إلى دول إقامتهم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وأضافت "يوروتانيل" أن قواعد السفر التي يتم تطبيقها من منتصف ديسمبر بمنع الجميع باستثناء مواطني الاتحاد الأوروبي من العبور من فرنسا ما عدا القادمين عبر المطارات، تم الالتزام بها بمزيد من الصرامة على مسافري الممكلة المتحدة منذ 28 ديسمبر.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية "ايه إف بي" عن وزارة الداخلية أن شرطة الحدود الفرنسية سوف "تتساهل" مع البريطانيين العائدين إلى الاتحاد الأوروبي بعد أعياد نهاية العام.

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