مستشارة الرئيس الأمريكي السابق ريجان تحصل على الجنسية الروسية

11:14 م الخميس 30 ديسمبر 2021
مستشارة الرئيس الأمريكي السابق ريجان تحصل على الجنسية الروسية

سوزان ماسي

موسكو - (أ ش أ):

منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس الجنسية للكاتبة الأمريكية والمستشارة السابقة للرئيس الأمريكي الأسبق رونالد ريجان بشأن الاتحاد السوفيتي سوزان ماسي بموجب مرسوم رئاسي.

وذكرت وكالة أنباء (تاس) الروسية أنه جاء في المرسوم "تبني الأشخاص التالية أسماؤهم في جنسية الاتحاد الروسي ومن بينهم ماسي سوزان رورباخ، المولودة في 8 يناير 1931، بالولايات المتحدة الأمريكية".

وبموجب المرسوم نفسه، منح بوتين الجنسية الروسية للعديد من أحفاد المهاجرين الروس الذين يعيشون في فرنسا. ومن بينهم ديميتري كورنيلوف البالغ من العمر 80 عامًا وسيرج أليكسي (سيرجي أليكسييفيتش) كابنيست البالغ من العمر 41 عامًا وألكسندر بول موروزي البالغ من العمر 41 عامًا وديميتري ليزيت البالغ من العمر 34 عامًا.

يشار إلى أن سوزان ماسي كاتبة أمريكية، ومؤلفة الكتاب الأكثر مبيعًا "أرض فايربيرد: جمال روسيا القديمة". وفي الثمانينيات، كانت مستشارة غير رسمية للرئيس الأمريكي ريجان بشأن الاتحاد السوفيتي.

وفي مايو 2021 ، طلبت ماسي من بوتين منحها الجنسية الروسية، مشيرة إلى أنها كرست سنوات عديدة من حياتها للتقريب بين شعبي روسيا والولايات المتحدة. وفي يونيو الماضي وعلى هامش مؤتمر يالطا في قصر ليفاديا، كشفت الروائية الأمريكية أنها بحاجة إلى الجنسية لتأليف كتاب في روسيا.

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رونالد ريجان فلاديمير بوتين الجنسية الروسية سوزان ماسي

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