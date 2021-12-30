بنك سانتاندير في بريطانيا يحول لعملائه 130 مليون جنيه إسترليني عن طريق الخطأ

(بي بي سي)

استيقظ عشرات الآلاف من الناس صباح عيد الميلاد على مفاجأة من فاعل غير متوقع - بنك سانتاندير.

وأودع البنك 130 مليون جنيه إسترليني في حساب 75 ألف من عملائه عن طريق الخطأ في 25 ديسمبر.

ويسارع موظفو البنك الآن لاسترداد الأموال، على الرغم من أن المهمة أصبحت أكثر صعوبة لأن الكثير من هذه الأموال قد تم إيداعه في حسابات في البنوك المنافسة، وفقا لصحيفة التايمز.

وحدث الخطأ عندما أُجريت عملية دفع من 2000 حساب تجاري مرتين.

وقال البنك في بيان "نأسف لأنه وبسبب مشكلة فنية، تم تكرار بعض المدفوعات من حسابات بعض الشركات لدينا بشكل غير صحيح إلى حسابات بعض عملائنا".

وأضاف البنك "ونتيجة لذلك لم يُترك أي من عملائنا في أي وقت بجيوب خالية، وسنعمل بجد مع العديد من البنوك في جميع أنحاء المملكة المتحدة لاستعادة المعاملات المكررة خلال الأيام المقبلة".

وقال البنك إن الخطأ ربما يعني أن بعض الأشخاص حصلوا في الواقع على رواتبهم مرتين من حساب صاحب العمل.

ومع ذلك، شدد البنك على أنه بدأ بالفعل في التحدث إلى البنوك المنافسة - والتي قالت الصحيفة إنها تشمل باركليز، وإتش إس بي سي، وناتويست، وكوابرتيف بنك، وفيرجن موني.

وقال سانتاندير إن هذه البنوك "ستبحث في استرداد الأموال من حسابات عملائها".

ومع ذلك، ليس من الواضح كيف ستستجيب البنوك إذا كان عملاؤها قد أنفقوا الأموال بالفعل، مما يعني أن إعادتها ستدفعهم إلى السحب على المكشوف.

وأشار سانتاندير إلى أنه قد يتصل بالناس مباشرة لاستعادة الأموال.

عطلة عيد ميلاد مزعجة

قال أحد المدراء المسؤولين عن الرواتب، وقد طلب عدم نشر اسمه، لبي بي سي إن الخطأ الفادح ألقى بظلاله على عيد الميلاد .وأضاف "لقد أُفسدت فترة إجازتي لأنني اعتقدت أنني دفعت مئات الآلاف من الجنيهات عن طريق الخطأ - واعتقدت أنني من ارتكب الخطأ".وأوضح المدير "اعتقدت أنني كنت الوحيد الذي قام بذلك، وأنني سأواجه مشاكل في العمل".وقال "إنها فوضى بكل ما تعنيه الكلمة"، وتساءل مستغربا "كيف سيستعيدون كل تلك الأموال، أنا لا أعرف".