المغرب: هزة أرضية بقوة 4 درجات بمقياس ريختير بإقليم الدريوش‎‎

08:20 م الخميس 30 ديسمبر 2021
المغرب: هزة أرضية بقوة 4 درجات بمقياس ريختير بإقليم الدريوش‎‎

هزة أرضية

الرباط - (أ ش أ):

أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء تسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.0 درجات بمقياس ريختير، اليوم /الخميس/، بإقليم الدريوش.

وأوضحت الشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالي، التابعة للمعهد - في بيان اليوم - أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بعرض ساحل إقليم الدريوش، وقعت الساعة الرابعة و28 دقيقة و18 ثانية (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 21 كيلومترا، عند التقاء خط العرض 35.671 درجة شمالا، وخط الطول 3.631 درجة غربا.

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Asha
هزة أرضية مقياس ريختير إقليم الدريوش‎‎ المغرب

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