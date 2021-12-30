البابا يلغي زيارته التقليدية في رأس السنة إلى مغارة الميلاد بسبب كوفيد-19

06:51 م الخميس 30 ديسمبر 2021
البابا يلغي زيارته التقليدية في رأس السنة إلى مغارة الميلاد بسبب كوفيد-19

البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان

روما- (ا ف ب):

ألغى البابا فرنسيس زيارته التقليدية في رأس السنة الجديدة لمغارة الميلاد في ساحة القديس بطرس بسبب خطر الإصابة بكوفيد-19 الذي ينتقل خصوصا خلال التجمعات، وفق ما أعلن الفاتيكان الخميس 30 ديسمبر 2021.

وعادة ما يستقبل المؤمنون البابا لدى زيارته مغارة الميلاد يوم 31 ديسمبر بعد أن يترأس صلاة نهاية العام.

لكن الفاتيكان أشار في أجندته إلى أن "الحدث لن يقام لتجنب التجمعات وبالتالي خطر انتقال عدوى كوفيد-19".

والأربعاء، أقام البابا فرنسيس (85 عاما) جلسته العامة الأسبوعية كالمعتاد في قاعة بولس السادس الضخمة في الفاتيكان، مع وضع الحاضرين كمامات واحترام التباعد الاجتماعي.

وكما هي الحال في سائر أنحاء أوروبا، تواجه إيطاليا، وبالتالي دولة الفاتيكان، زيادة حادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا مع تفشي المتحورة أوميكرون.

هذا المحتوى من

AFP
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