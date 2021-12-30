السفير الهندي يزور مدينة أبوسمبل ويبدي إعجابه بالحضارة المصرية

أسوان - (أ ش أ):

زار سفير دولة الهند بالقاهرة إجيت جوبتيه، اليوم الخميس، معبد أبوسمبل جنوب أسوان، برقة أسرته، وذلك خلال تواجده حاليًا بمحافظة أسوان للاطلاع على المعالم الأثرية والسياحية، والاستمتاع بطقس أسوان الدافئ.

وقال كبير مفتشي آثار أبوسمبل بمنطقة أبوسمبل الأثرية الأثري أحمد مسعود - في تصريح اليوم - إنه قدم شرحًا وافيًا للسفير الهندي وأسرته، حول تاريخ انشاء معابد أبوسمبل وحضارة المصريين القدماء وظاهرة تعامد الشمس الفريدة التي جسدها المصريون القدماء بمعبد رمسيس الثاني والتي تتكرر مرتين من كل عام.

وأعرب السفير الهندي عن شكره للقائمين على الآثار في أبوسمبل، لحسن الاستقبال والضيافة، مؤكدًا إعجابه الشديد بالحضارة المصرية القديمة والمعابد التي تم تشييدها في مختلف مدن مصر، ثم سجل كلمة شكر فى دفتر كبار الزوار بمعبد أبوسمبل.

وفي سياق متصل، أشار كبير مفتشى أثار أبوسمبل إلى أن المنطقة الأثرية لمعابد أبوسمبل جنوب أسوان، سجلت حضورًا كبيرًا من السائحين الأجانب الذين حضورا من مختلف دول العالم إلى مدينة أبوسمبل "برًا وبحرًا وجوًا" لزيارة المعالم الأثرية جنوب مصر، للاستمتاع بالطقس الدافئ المشمس الذي يتميز به مدن الصعيد.

يذكر أن المحافظ، استقبل أمس الأربعاء، سفير دولة الهند بالقاهرة إجيت جوبتيه خلال زيارته للمحافظة، وأعرب السفير الهندي عن سعادته لزيارة أسوان ومعالمها السياحية والأثرية والتعرف على ثقافة وعادات وتقاليد أهلها وخاصة أن مصر والهند تتمتعان بحضارات عظيمة وبهما تنوع ثقافي وبينهما جسور تواصل وتربطهما علاقات تاريخية وتقارب ثقافي وفني كبير.