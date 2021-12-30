قائد الجيش اللبناني يبحث الأوضاع بالبلاد مع بعثة منظمة مراقبة الهدنة بالأمم المتحدة
بيروت - (أ ش أ):
بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون الأوضاع العامة في البلاد، خلال لقائه اليوم بالعميد باتريك جوشات رئيس بعثة ورئيس أركان منظمة مراقبة الهدنة التابعة للأمم المتحدة.
كما تطرق اللقاء الذي جرى بمقر قيادة الجيش اللبناني باليرزة إلى الأوضاع في المنطقة.
حضر اللقاء العقيد بير نيكولاجسين نائب رئيس أركان المنظمة.
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