تركيا تبدأ في استخدام أول لقاح تركي في حملات التطعيم

03:13 م الخميس 30 ديسمبر 2021
تركيا تبدأ في استخدام أول لقاح تركي في حملات التطعيم

تركيا

انقرة- (بي بي سي):

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، عن توفر لقاح "توركوفاك" المحلي للتطعيم اعتبارا من اليوم، الخميس.

وزار قوجة برفقة أعضاء المجلس العلمي المدينة الطبية في أنقرة، حيث تلقى الجرعة الثالثة المعززة من لقاح "توركوفاك" الذي حصل على رخصة الاستخدام الطارئ يوم 22 ديسمبر الجاري.

وأشار وزير الصحة التركي إلى نجاح العلماء الأتراك في صنع لقاح محلي 100 في المئة، مبينا أن هذا الحدث له أهمية تاريخية للغاية.

وبدأت في 27 أغسطس الماضي، جامعة "أرجييس" التركية في ولاية قيصري، اختبارات المرحلة الثالثة للقاحها "توركوفاك" على المتطوعين.

وبدأت المرحلة الأولى من التجارب البشرية للقاح في 5 نوفمبر 2020، وجرى التطعيم بأول جرعة ضمن المرحلة الثانية في 10 فبراير الماضي.

هذا المحتوى من

BBC
تركيا انقرة لقاح تركي حملات التطعيم لقاح توركوفاك

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