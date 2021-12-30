بعد ترشحه للرئاسة.. الدبيبة يترأس اجتماع الحكومة الليبية

طرابلس- (د ب أ):

يترأس المترشح للسباق الرئاسي في ليبيا ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس اجتماع مجلس الوزراء، وذلك للمرة الأولى منذ ترشحه للسباق الرئاسي في نوفمبر الماضي، وتكليف نائبه "رمضان ابوجناح" برئاسة الحكومة مؤقتا.

وأكد ذلك مكتب الإعلام بالحكومة في رسالة نشرها اليوم بالخصوص.

وتلقي عودة الدبيبة للحكومة بظلالها على تأرجح الانتخابات الرئاسية في ليبيا التي كان من المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر الحالي، قبل أن تطالب المفوضية بتأجيلها إلى 24 يناير القادم.

ومن المعلوم أن قانون انتخاب الرئيس الليبي الذي أصدره مجلس النواب يشترط على المترشحين للرئاسة ترك مهامهم القيادية في دوائر الدولة (بشكل مؤقت)، وذلك قبل ثلاثة أشهر من يوم الاقتراع.

وأثار هذا الأمر بلبلة في مسألة الطعون المقدمة للدوائر الابتدائية ودوائر الاستئناف بمجلس القضاء الأعلى ضد عدد من المترشحين، وعلى رأسهم عبد الحميد الدبيبة.

وفي سياق متصل، من المنتظر أن يقوم مجلس النواب بمساءلة مجلس مفوضية الانتخابات في جلسته يوم الإثنين القادم، في إطار مساعي الاستفهام عن أسباب تأجيل الانتخابات، وعدم نشر القوائم النهائية لمترشحي الرئاسة، وكذلك بحث إمكانية تحديد موعد جديد للانتخابات ضمن خارطة طريق جديدة ستقوم بالإشراف عليها لجنة برلمانية مشكلة من قبل مجلس النواب.