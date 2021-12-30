إيران تطلق بنجاح صاروخا حاملا للأقمار الاصطناعية

01:40 م الخميس 30 ديسمبر 2021
إيران تطلق بنجاح صاروخا حاملا للأقمار الاصطناعية

أرشيفية

طهران- (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم قوة الفضاء الخارجي التابعة لوزارة الدفاع الإيرانية نجاح إطلاق الصاروخ الحامل للأقمار الاصطناعية "سيمرج".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن المتحدث أحمد حسيني قوله، إن الصاروخ حُمّل بثلاث شحنات من الأجهزة العلمية والبحثية.

وأكد أن عملية إطلاق الصاروخ "حققت كافة الأهداف العلمية والبحثية المستهدفة، وفقا للمهام الموكلة إلى هذا الصاروخ الناقل".

وقال حسيني إنه بعد امتلاك إيران لقدرة إطلاق الأقمار الاصطناعية عبر صاروخي "سفير" و"قاصد" الحاملين للأقمار الاصطناعية الصغيرة، تم اعتماد برنامج لتطوير النواقل بمديات أبعد، وعليه تم تبني مشروع تطوير حامل الأقمار "سيمرج".

ووفقا للحكومة الإيرانية، تجمع الأقمار الاصطناعية بيانات حول الطقس والكوارث الطبيعية والزراعة. وتؤكد أن الأقمار الإيرانية لا علاقة لها بالأغراض العسكرية.

ورغم ذلك، تعارض الولايات المتحدة وإسرائيل برنامج الأقمار الاصطناعية الإيراني، خوفا من استغلال إيران لهذه التكنولوجيا لتطوير صواريخ عسكرية بعيدة المدى.

طهران إيران الأقمار الاصطناعية وزارة الدفاع الإيرانية

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