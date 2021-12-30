كورونا حول العالم: الإصابات 284.5 مليون.. واللقاحات تتخطى 9 مليارات جرعة

01:23 م الخميس 30 ديسمبر 2021
كورونا حول العالم: الإصابات 284.5 مليون.. واللقاحات تتخطى 9 مليارات جرعة

فيروس كورونا حول العالم

نيويورك- (د ب أ):

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم وصل إلى 284.5 مليون إصابة حتى صباح الخميس، بينما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها التسعة مليارات جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، عند الساعة 05:30 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 284 مليونا و517 ألف حالة.

وارتفع إجمالي الوفيات إلى خمسة ملايين و421 ألف وفاة.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز تسعة مليارات و71 مليون جرعة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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إصابات اليوم

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إجمالي الوفيات

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إجمالي المتعافين

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