النرويج تقرر خفض رسوم الإقامة الدائمة والجنسية

وكالات:

قررت مديرية الهجرة والإقامة واللجوء والجنسية في النرويج تخفيض رسوم الحصول على الإقامة الدائمة في البلاد والجنسية النرويجية.

وذكرت مؤسسة "صوت النرويج" الإعلامية إنه تقرر تخفيض رسوم الحصول على الإقامة الدائمة في النرويج لتصبح 3800 كرون بدلا من 4700.

وأضافت المؤسسة أنه من المنتظر البدء في سريان هذا التعديل مع مطلع يناير المقبل.

في سياق متصل، قررت النرويج كذلك تخفيض رسوم التقديم للجنسية النرويجية لتصبح 5500 كرون بدلا من 6500، على أن يبدأ سريان هذا القانون بدءا من يوم 3 يناير 2022.

وينص القانون النرويجي على أن الأطفال المولودين في النرويج لا يحصلون على الجنسية النرويجية بشكل مباشر إلا إذا كان أحد الأبوين أو كلاهما نرويجي أو حاصلا على الجنسية النرويجية.