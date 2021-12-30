السعودية تؤكد حرصها على دعم استقرار أسواق النفط

08:56 ص الخميس 30 ديسمبر 2021
السعودية تؤكد حرصها على دعم استقرار أسواق النفط

أوبك

الرياض - (د ب أ):

أكدت المملكة العربية السعودية ، أكبر منتج للنفط في العالم ، اليوم الخميس، حرصها على استمرار العمل باتفاق "أوبك بلس"، لدوره في استقرار أسواق النفط .

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تأكيده في كلمته أمام مجلس الشورى السعودي اليوم الخميس، حرص المملكة : "على استمرار العمل باتفاق /أوبك بلس/ لدوره الجوهري في استقرار أسواق النفطية".

وقال إن المملكة" تؤكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق".

من جهة أجرى أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز أن "التزام المملكة بمواجهة التحديات المتزايدة للتغير المناخي، والعمل على تعزيز تطبيق اتفاقية باريس، ودعم مبادرتي (السعودية الخضراء) و ( الشرق الأوسط الأخضر)، يؤكد ريادتها وقيادتها العالمية لجهود حماية البيئة، وتخفيض انبعاثات الكربون، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة، وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة، وتحقيق التنمية المستدامة".

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