الصحة العالمية تعرب عن تفاؤلها الحذر بشأن وضع كورونا في 2022

12:25 ص الخميس 30 ديسمبر 2021
الصحة العالمية تعرب عن تفاؤلها الحذر بشأن وضع كورونا في 2022

منظمة الصحة العالمية

جنيف - (د ب أ)

أعربت منظمة الصحة العالمية عن تفاؤلها الحذر إزاء وضع كورونا المحتمل العام المقبل.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس الأربعاء في جنيف إنه من المهم أن يحصل 70 % على الأقل من السكان في كل دولة على التطعيم بحلول منتصف العام القادم، من بين أمور أخرى.

وقال مايك ريان الخبير بمنظمة الصحة العالمية: "بإمكاننا أن ننهي مرحلة النقل للمستشفى ووفيات (كورونا)". وتعتمد المنظمة أيضا على مزيد من التقدم في استخدام العقاقير في علاج كوفيد-19 العام المقبل.

وحث تيدروس الدول مجددا على أن تساعد على توزيع اللقاحات بمساواة، وقال: "حان وقت التسامي على القومية قصيرة الأمد وحماية السكان والاقتصادات ضد السلالات المستقبلية من خلال إنهاء عدم المساواة العالمية في توزيع اللقاحات".

وأضاف تيدروس أن الزيادة الحالية في حالات كورونا بسبب سلالة أوميكرون تبعث على القلق، وأنه قد تنشأ "موجات كبرى من الحالات" بسبب سلالتي أوميكرون ودلتا.

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