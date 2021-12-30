مُستوطنون إسرائيليون يُطلقون النار على منازل مقدسيين وآخرون يُهاجمون قرية بنابلس

فلسطين - (أ ش أ)

أطلق مُستوطنون إسرائيليون، مساء الأربعاء، النار صوب منازل المقدسيين في حي الشيخ جراح المُهدد سكانه بالتهجير شرق القدس المحتلة، واعتقلت قوات الاحتلال طفلاً.

وقال شهود عيان إن المستوطنين أطلقوا النار بشكل عشوائي وكثيف صوب منازل المقدسيين بالحي؛ رغم تواجد قوات الاحتلال على المدخل الغربي له واعتقلت قوات الاحتلال الطفل أنس جعبري (13 عامًا) من الحي.

وفي محافظة نابلس الشمالية، هاجم مستوطنون، قرية اللبن الشرقية، فيما أغلقت قوات الاحتلال مدخل القرية.

وقال رئيس مجلس القرية يعقوب عويس في تصريح صحفي إن عشرات المستوطنين اقتحموا مدخل القرية الرئيسي وشرعوا باستفزاز سكانها، تحت حماية قوات الاحتلال، التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان ما أدى إلى إصابة شاب بقنبلة مباشرة بالكتف.

وأضاف أن شبان القرية ورجالها على جاهزية تامة للتصدي للمستوطنين اذا ما حاولوا دخول القرية.

وتشهد المُحافظات الفلسطينية في الضفة الغربية، وخاصة نابلس، تصعيدًا غير عادي من قبل المُستوطنين مُنذ مقتل مستوطن عند بوابة بؤرة "حومش" قبل نحو أسبوعين.