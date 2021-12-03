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الجيش العراقي يحبط هجوما إرهابيا على نقطة عسكرية في ديالى

10:32 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
الجيش العراقي يحبط هجوما إرهابيا على نقطة عسكرية في ديالى

الجيش العراقي _أرشيفية

بغداد - (أ ش أ):

أحبطت قوات الجيش العراقي هجوما لتنظيم (داعش) الإرهابي على نقطة عسكرية في شمال شرق بعقوبة .

وقال مصدر امني عراقي -في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الجمعة- إن عصابات (داعش) هاجمت بأسلحة القنص نقطة عسكرية مرابطة في محيط قرية كشكول التابعة لناحية قره تبه شمال شرق بعقوبة.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش العراقي اشتبكت مع المهاجمين وأجبرتهم على الفرار.

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Asha
الجيش العراقي العراق الإرهاب

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