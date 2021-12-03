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طائرة وزير خارجية لاتفيا تنزلق عن مدرج المطار بسبب كثافة الثلوج

07:14 م الجمعة 03 ديسمبر 2021
طائرة وزير خارجية لاتفيا تنزلق عن مدرج المطار بسبب كثافة الثلوج

انزلاق طائرة ارشيفية

ريجا - (د ب أ):
انزلقت طائرة ركاب وعلى متنها 44 شخصا عن مدرج المطار بعاصمة لاتفيا اليوم الجمعة، وسط تساقط كثيف للثلوج وضعف مجال الرؤية.

وأفاد عمال الإنقاذ وشركة الخطوط الجوية إن الحادث الذي وقع في مطار ريجا ، لم يسفر عن أيه إصابات وانه تم سحب الطائرة لفحصها وبدأ التحقيق في الحادث . كما تم إغلاق مدرج المطار مؤقتا.

وكان وزير خارجية لاتفيا إدجار رينكيفيدج من بين ركاب الطائرة.

وكتب رينكيفيدج في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، : "أسبوع لا ينسى: أثناء عودتي من ستوكهولم إلى ريجا، انزلقت الطائرة عن المدرج". وشكر رينكيفيدج طاقم الطائرة وموظفي المطار وخدمات الطوارئ "لرد فعلهم السريع وثباتهم المهني".

وشهدت لاتفيا بداية طقس شتوي شديد البرودة اليوم الجمعة، وأعلن مكتب هيئة الأرصاد الجوية أن الثلوج التي زاد سمكها على 20 سنتيمتراً غطت العاصمة ريجا منذ الصباح الباكر . وأشار إلى ان أجزاء أخرى من البلاد شهدت تساقطا كثيفا للثلوج.

ورفع المكتب مستوى التحذير في ريجا إلى اللون الأحمر بسبب كثافة الثلوج . وطالبت السلطات سكان العاصمة بتجنب استخدام سياراتهم، والبقاء في منازلهم قدر الإمكان.

انزلاق طائرة ريجا لاتفيا الثلوج

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