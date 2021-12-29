اسكتلندا تسجل حصيلة إصابات قياسية بكورونا

11:55 م الأربعاء 29 ديسمبر 2021
اسكتلندا تسجل حصيلة إصابات قياسية بكورونا

اسكتلندا

إدنبرة - (د ب أ)

سجلت اسكتلندا حصيلة إصابات قياسية بفيروس كورونا (كوفيد-19) بلغت 15849 خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أكدت رئيسة الوزراء نيكولا ستيرجن، إلا أنها لم تعلن عن قيود جديدة.

وتعتبر حصيلة الإصابات الجديدة أكبر بمقدار 4819 إصابة من أعلى حصيلة سابقة والتي سجلت في "بوكسينج داي" وهو يوم عطلة وطنية يوافق يوم 26 ديسمبر.

وقالت ستيرجن في اجتماع افتراضي للبرلمان الاسكتلندي إن الموجة المتوقعة من الإصابات بالمتحور أوميكرون تتزايد سريعا، وحذرت من زيادة كبيرة إضافية متوقعة في الإصابات خلال الأيام وربما الأسابيع المقبلة.

وأضافت أن معدل الحالات الإيجابية حاليا يبلغ 9ر28% ويمثل أوميكرون نحو 80% من الإصابات، مع زيادة الإصابات الكلية بنسبة 47% في الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عن ستيرجن قولها للنواب "نظرا لسرعة ومدى انتشار العدوى الآن، من المهم للغاية أن نستمر في اتخاذ إجراءات احترازية معقولة ونقيد التفاعلات الاجتماعية لفترة إضافية، بينما نتعلم المزيد عن التأثير المحتمل لهذه الموجة من العدوى ونكمل برنامج الجرعات المعززة".

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