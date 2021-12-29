العاهل السعودي: مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية (فيديو)

وكالات

ألقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الخطاب الملكي السنوي عبر الاتصال المرئي، لأعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى السعودي، بحضور العاهل السعودي الأمير محمد بن سلمان.

📸 | #خادم_الحرمين_الشريفين يفتتح - عبر الاتصال المرئي -، أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لـ #مجلس_الشورى، بحضور صاحب السمو الملكي #ولي_العهد pic.twitter.com/BJgUGoE06e — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 29, 2021

وقال الملك سلمان، في كلمته: "نفتتح على بركة الله أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لهذا المجلس، سائلين الله أن يوفقنا جميعًا لمصلحة وطننا العظيم"، مضيفًا: "نحمد الله أن وفق هذه البلاد منذ تأسيسها، للعمل بمبدأ الشورى، امتثالاً لقول الله تعالى، وأمرهم شورى بينهم".

واعتبر العاهل السعودي أن الأعمال الجليلة التي يقوم بها مجلس الشورى محل تقدير وفخر، متابعًا بالقول: "بدء المرحلة الثانية من رؤية المملكة 2030 يدفع عجلة الإنجاز، ويواصل الإصلاحات لازدهار الوطن، وضمان مستقبل أبنائه، بخلق اقتصاد متين متنوع، يواجه المتغيرات العالمية".

وأضاف أن مكانة المملكة العالمية ترجع لمكانتها العربية والإسلامية، وأدوارها المحورية في السياسة الدولية، والتزامها بالمواثيق نحو إحلال الأمن والسلام والاستقرار والازدهار.

ووجه الشكر خلال كلمته، إلى المواطنين والمقيمين والعاملين في مواجهة جائحة كورونا، كما شكر الجنود البواسل في جميع القطاعات بالسعودية.

وافتتح العاهل السعودي، الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".