العاهل السعودي يفتتح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

وكالات

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن المقرر أن يلقي الملك سلمان، الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي.