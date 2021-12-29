العاهل السعودي يفتتح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

11:14 م الأربعاء 29 ديسمبر 2021
العاهل السعودي يفتتح أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى

الملك سلمان بن عبدالعزيز

وكالات

افتتح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، أعمال السنة الثانية من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس".

ومن المقرر أن يلقي الملك سلمان، الخطاب الملكي السنوي أمام مجلس الشورى عبر الاتصال المرئي.

الملك سلمان بن عبدالعزيز مجلس الشورى السعودي الأمير محمد بن سلمان الخطاب الملكي السنوي

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