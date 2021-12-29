فرنسا تفرض ارتداء الكمامات في شوارع باريس

10:50 م الأربعاء 29 ديسمبر 2021
فرنسا تفرض ارتداء الكمامات في شوارع باريس

فرنسا فيروس كورونا

وكالات

فرضت السلطات الصحية الفرنسية، ارتداء الكمامات في شوارع العاصمة باريس اعتبارًا من الجمعة المقبلة، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وأعلنت فرنسا، عن فرض غرامات مالية على الأشخاص غير الملتزمين بتلك القواعد، في ظل التفشي السريع لكورونا ومتحوره أوميكرون في البلاد.

وكان وزير الصحة والتضامن الفرنسي، أولفييه فيرانن، اليوم الأربعاء، أعلن أن فرنسا سجلت 208 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، موضحا أن هذا الرقم قياسي على المستوى الوطني.

وقال فيران، خلال جلسة استماع أمام مجلس الشعب بشأن مشروع قانون لفرض التصريح اللقاحي في فرنسا، "خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 208 ألف فرنسي تم فحصهم إيجابيا بكوفيد"، بحسب ما أوردت "الجارديان" البريطانية.

وأشار بقوله إلى أن هذا يعني أن كل ثانية هناك اثنين فرنسيين يتم تشخيصهم إيجابيا، لم نرى هذا الوضع من قبل.

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