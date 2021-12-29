وزير الدفاع التونسي يثمن استعداد الصين المتواصل لدعم بلاده في مجابهة التحديات

08:41 م الأربعاء 29 ديسمبر 2021
وزير الدفاع التونسي يثمن استعداد الصين المتواصل لدعم بلاده في مجابهة التحديات

وزير الدفاع التونسي عماد مميش

تونس - (أ ش أ)

ثمن وزير الدفاع التونسي عماد مميش استعداد الصين المتواصل لدعم تونس في مجابهة التحديات على غرار جائحة كوفيد-19، مشيدا بالتعاون المثمر القائم بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك كالصحة العسكرية والتكوين والتدريب.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الدفاع التونسية مساء اليوم الأربعاء - خلال لقاء مميش بمقر الوزارة بسفير جمهورية الصين الشعبية بتونس جانج جيان جواه والذي تم خلاله بحث سبل دفع التعاون التونسي-الصيني في المجال العسكري.

من جهته، أكد السفير الصيني حرص بلاده على مواصلة دعم التعاون العسكري بين البلدين الصديقين واستعدادها لتعزيز جهود تونس في مواجهة الوضع الصحي الاستثنائي بسبب فيروس كورونا المستجد والتحديات المختلفة التي تواجهها.

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