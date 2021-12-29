قطر تعيد 6 دول عربية لقائمة السفر الحمراء وتستثني مصر

07:19 م الأربعاء 29 ديسمبر 2021
قطر تعيد 6 دول عربية لقائمة السفر الحمراء وتستثني مصر

وزارة الصحة القطرية

الدوحة - (بي بي سي)

أعادت وزارة الصحة القطرية، 6 دول عربية إلى قائمة الدول المحظورة بموجب تحديث أعلنته، اليوم الأربعاء، تضمن قوائم الدول الخاصة بسياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة الوباء.

واشتثنت قطر من تلك القائمة مصر. وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من السبت المقبل، وحتى ذلك الحين، ستيبقى تلك الدول ضمن قائمة الدول الخضراء. وهي الإمارات، السعودية، لبنان، الأردن، السودان، والجزائر.

ولا يطلب من المسافرين القادمين من دول القائمة الخضراء، سوى إجراء فحص سلامة قبل المغادرة وبعد الوصول، دون الحاجة لحجر صحي، لكن سيطلب من غير المحصنين القادمين من دول هذه القائمة حجرا منزليا لمدة 7 أيام.

وسيعفى الوافدين إلى قطر والحاصلين على اللقاح، من دول القائمة الحمراء من الحجر الصحي لدى عودتهم إلى قطر في حال ظهور النتيجة سلبية، ويتوجب عليهم الخضوع لحجر فندقي لمدة يومين، أما غير المحصنين من هذه الدول فسيطالبون بحجر فندقي لمدة 7 أيام، وإجراء اختبارين خلو من المرض الأول قبل 72 ساعة من موعد وصولهم إلى قطر، وإجراء اختبار ثان في فندق الحجر الصحي بعد وصولهم.

هذا المحتوى من

BBC
وزارة الصحة القطرية لقاح كورونا الحجر الصحي الدوحة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
809

إصابات اليوم

28

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

383003

إجمالي الإصابات

21667

إجمالي الوفيات

318456

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الطقس الآن |موعد بدء حالة عدم الاستقرار ونصائح للمواطنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا