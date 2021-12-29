قطر تعيد 6 دول عربية لقائمة السفر الحمراء وتستثني مصر

الدوحة - (بي بي سي)

أعادت وزارة الصحة القطرية، 6 دول عربية إلى قائمة الدول المحظورة بموجب تحديث أعلنته، اليوم الأربعاء، تضمن قوائم الدول الخاصة بسياسة السفر والعودة حسب تصنيف خطورة الوباء.

واشتثنت قطر من تلك القائمة مصر. وسيدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من السبت المقبل، وحتى ذلك الحين، ستيبقى تلك الدول ضمن قائمة الدول الخضراء. وهي الإمارات، السعودية، لبنان، الأردن، السودان، والجزائر.

ولا يطلب من المسافرين القادمين من دول القائمة الخضراء، سوى إجراء فحص سلامة قبل المغادرة وبعد الوصول، دون الحاجة لحجر صحي، لكن سيطلب من غير المحصنين القادمين من دول هذه القائمة حجرا منزليا لمدة 7 أيام.

وسيعفى الوافدين إلى قطر والحاصلين على اللقاح، من دول القائمة الحمراء من الحجر الصحي لدى عودتهم إلى قطر في حال ظهور النتيجة سلبية، ويتوجب عليهم الخضوع لحجر فندقي لمدة يومين، أما غير المحصنين من هذه الدول فسيطالبون بحجر فندقي لمدة 7 أيام، وإجراء اختبارين خلو من المرض الأول قبل 72 ساعة من موعد وصولهم إلى قطر، وإجراء اختبار ثان في فندق الحجر الصحي بعد وصولهم.