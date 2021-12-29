الكاظمي يعلن انتهاء مهام قوات التحالف الدولي وانسحابها من العراق

بغداد - (د ب أ)

أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة اليوم الأربعاء استكمال خروج القوات القتالية للتحالف الدولي بعد انتهاء المهام القتالية في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في تويتر: "إنتهت المهام القتالية للتحالف الدولي، وتم استكمال خروج كل قواته ومعداته القتالية خارج العراق".

وأضاف "أصبح دور التحالف يقتصر على المشورة والدعم حسب مخرجات الحوار الإستراتيجي".

‏وقدم رئيس الحكومة العراقية "الشكر لدول وقيادة التحالف الدولي وجيراننا وشركائنا في الحرب ضد داعش ونؤكد جاهزية قواتنا للدفاع عن شعبنا".